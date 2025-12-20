Bologna Inter, la beffa nel deserto: una Supercoppa sfumata tra errori, rigori e occasioni sprecate

Bologna Inter, notte amara nel deserto: una Supercoppa svanita tra rigori sbagliati, decisioni contestate ed errori pesanti

La sconfitta dell’Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna è una di quelle serate destinate a lasciare strascichi pesanti. La beffa nel deserto saudita è stata un concentrato di episodi al limite del surreale: un rigore assegnato e poi annullato dal VAR, un secondo penalty cancellato dopo la decisione iniziale di Chiffi, e infine tre errori consecutivi dal dischetto nella lotteria finale. Un mix letale che ha condannato i nerazzurri all’eliminazione.

Eppure, paradossalmente, quello contro il Bologna è stato il primo pareggio stagionale dell’Inter dopo 16 vittorie e 6 sconfitte. Un pareggio che pesa come un macigno, perché rappresenta il primo vero stop mentale della stagione: quando si gestiscono così male i momenti chiave, il rischio di deragliare è concreto. L’uscita anticipata dalla Supercoppa brucia, soprattutto perché era un obiettivo sentito sia dalla società sia da Cristian Chivu. Ma ciò che preoccupa davvero è il modo in cui la partita è sfuggita di mano. Il vantaggio lampo non è bastato a contenere un Bologna inizialmente timido, e l’Inter non ha avuto la lucidità né per chiudere la gara né per controllarne il ritmo, finendo per alimentare la fiducia degli avversari.

Sotto i riflettori finisce ancora una volta Yann Bisseck, protagonista in negativo con il terzo rigore concesso, ennesimo episodio di una serie già vista. Da quel momento, tra errori sotto porta e un Ravaglia in serata di grazia, la strada si è fatta in salita fino all’epilogo amaro. Un’eliminazione forse severa rispetto all’andamento complessivo del match, ma inevitabile per chi non ha saputo evitare gli errori decisivi.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU INTERNEWS24