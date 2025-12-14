Bologna Juventus, Di Vaio prima del match: «Facciamo bene da due anni e mezzo e siamo consapevoli di potercela giocare. Su Immobile e Bernardeschi dico una cosa»

Bologna Juventus, Di Vaio prima del match ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del direttore sportivo dei rossoblù sulla partita

A pochi minuti dalla sfida di campionato contro la Juventus, il ds del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco alcune sue dichiarazioni.

PERCORSO BOLOGNA – «Facciamo bene da due anni e mezzo. C’è consapevolezza da parte dei ragazzi e della squadra, ce la possiamo giocare. Sappiamo che la Juve ha grandi qualità e grandi giocatori, ogni partita è diversa. Ma sappiamo che anche noi ne abbiamo».

IMMOBILE E BERNARDESCHI – «Viene dall'esperienza dello scorso anno della Champions, c'è mancata un po' di esperienza di alcuni giocatori. Abbiamo avuto l'opportunità con Immobile e Bernardeschi che già avevamo contattato lo scorso anno. Li abbiamo portati per dare consapevolezza alla squadra a livello internazionale. È gente che ha vinto e ha giocato in grandi palcoscenici».