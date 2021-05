Bologna Juventus: Ronaldo in panchina. La scelta di Pirlo

Ronaldo out in Bologna Juve: scelta a sorpresa di Pirlo sul portoghese nel match valido per la 38esima giornata di Serie A

La Juve affronta il Bologna nel match valido per la 38esima giornata di Serie A. Dando uno sguardo alle formazioni ufficiali, figura una scelta a sorpresa di Pirlo.

Cristiano Ronaldo parte dalla panchina contro il Bologna! Scelti Dybala e Morata titolari in avanti, con l’esclusione di CR7 che non si sa se sia stata per scelta tecnica o qualche problema fisico.

