Bologna, Kyriakopoulos: «Sto bene fisicamente e sono pronto per dare una mano»

Georgios Kyriakopoulos, neo terzino del Bologna, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Col Sassuolo non c’è stato niente di particolare… Col Bologna parliamo da dicembre, è stata una trattativa particolare e complicata. Alla fine abbiamo trovato l’accordo e sono felice. Col Sassuolo non è successo niente, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Sto bene fisicamente e sono pronto per dare una mano».