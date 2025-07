Bologna, da Orsolini a Lucumì ecco tutti i nomi da blindare per i rossoblù

Bologna, dopo l’uscita di Beukema la dirigenza è al lavoro per blindare i pezzi pregiati dalla rosa, da Orsolini a Lucumì

Il Bologna continua a lavorare sul doppio binario tra ambizione sportiva e sostenibilità economica, blindando le proprie certezze e gestendo con attenzione le sirene di mercato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossoblù ha ricevuto un primo segnale d’interesse da parte del Sunderland per Jhon Lucumí, difensore centrale colombiano al centro del progetto di Vincenzo Italiano. Al momento, però, l’offerta ipotizzata non si avvicina ai 20 milioni richiesti per avviare una trattativa concreta. E il Bologna non ha urgenza di vendere: «Da questo momento non abbiamo bisogno, anche finanziariamente, di vendere», ha dichiarato l’ad Claudio Fenucci, sottolineando come il bilancio sia in attivo e il contributo del presidente Saputo quest’anno sarà pari a zero.

In questa cornice, la priorità del club è trattenere almeno una delle due colonne della difesa dopo l’addio di Beukema. Ecco perché è stata esercitata l’opzione unilaterale per prolungare il contratto di Lucumí fino al 2027. Ma l’intenzione è andare oltre: il Bologna vuole blindarlo fino al 2029, con adeguamento economico. Una risposta indiretta all’offensiva in preparazione da parte del Sunderland, dove oggi lavora Florent Ghisolfi, ex dirigente della Roma e grande estimatore del colombiano già dai tempi giallorossi. Se l’affondo inglese arriverà nelle prossime ore, resta da capire se Lucumí, che solo un mese fa sembrava orientato all’addio, abbia davvero cambiato idea.

Oltre al centrale colombiano, altri due nomi sono al centro della strategia rossoblù: Riccardo Orsolini, per cui è in ballo il rinnovo fino al 2029, e Remo Freuler, accolto come un leader dai tifosi al ritiro di Valles. L’idea è prolungare anche il contratto dello svizzero oltre il 2026. Intanto si resta fermi sulla valutazione degli altri big: Ndoye (40 milioni), Lucumí (20), Posch e Karlsson in uscita solo davanti a offerte congrue. L’arrivo del ceco Martin Vitík, che si ispira a Van Dijk, dà margine, ma smontare la diga difensiva non è nei piani. Italiano è stato chiaro: la base va conservata.