Bologna, Mihajlovic: «Gol dalla difesa? Tutti possono segnare»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni.

GOL DALLA DIFESA – «Tutta la squadra gioca in un modo grazie al quale tutti possono segnare. È importante quando arrivano i gol che non ti aspetti dai giocatori che non ti aspetti, come da un terzino. Lo sanno fare perché sono bravi in questo».