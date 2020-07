Bologna, Mihajlovic: «Juwara? Deve stare con i piedi per terra»

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Sassuolo

SASSUOLO – «Il Sassuolo è un’ottima squadra, in attacco ha giocatori forti, ha anche speso tanto sul mercato. Ci aspetta una gara molto difficile, loro fanno possesso palla e pressano. Sarà una gara difficile per entrambe ma se non dovessimo vincere il successo di San Siro avrebbe meno risalto».

ATTEGGIAMENTO – «Domani i dettagli faranno la differenza. Con l’Inter abbiamo fatto schifo per 25 minuti poi abbiamo ripreso a giocare meglio, con più testa e con più convinzione. Sono piccole cose che sommate ti fanno vincere una partita. Spero che la partenza di domani sia migliore, concentrati e resilienti dal primo minuto, consapevoli che se giochiamo come sappiamo possiamo vincere contro chiunque. Ogni tanto ce ne dimentichiamo».

JUWARA – «Ha giocato cinque partite in Serie A e fatto un gol. Voi giornalisti non avete mezze misure. È una bella storia di vita ma quella calcistica è appena cominciata. Fate di tutto per rovinare i ragazzi, per farli diventare fenomeni dopo tre partite poi non vedete l’ora di massacrarli. Musa deve stare con i piedi per terra ed allenarsi: avrà la possibilità di mostrare ancora il suo valore».

GIOVANI – «Io ho sempre detto che non guardo l’età, guardo se uno è bravo o no. Se è giovane e bravo è giusto farlo giocare, se è giovane e non è bravo non gioca. Certo, bisogna avere un po’ di coraggio e incoscienza nel mettere questi ragazzi però bisogna dare fiducia e farli giocare con continuità, pensando che in prospettiva possono diventare migliori di chi gioca adesso. Mi piace, mi dà soddisfazione, penso sia lo stesso anche per la società e per lo stesso giocatore».