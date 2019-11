Bologna Parma: l’importanza di Sansone e Orsolini

Sansone e Orsolini sono chiamati a fare la differenza in Bologna-Parma. Non sarà un match facile per i felsinei

Il Bologna proviene da un periodo difficile. I felsinei cercheranno di rilanciarsi contro il Parma di D’Aversa, un avversario molto ostico. I ducali sono soliti difendersi molto bassi, per attaccare poi con veloci ripartenza, quasi unicamente in spazi larghi.

Proprio per questo, il Bologna dovrà chiedere molto a Sansone e Orsolini. Quando il Parma si chiude dietro, non è semplice trovare varchi. Sarà quindi importante che i giocatori più creativi del Bologna siano in grado di fare la differenza. Un nuovo passo falso complicherebbe molto la classifica.