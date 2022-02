Bologna, Mihajlovic: «Arnautovic ha fatto quello che sa fare»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro lo Spezia. Le sue parole:

PARTITA – «Sicuramente abbiamo attraversato un momento difficile, ma alla fine abbiamo vinto meritatamente nonostante lo svantaggio. C’è da fare i complimenti ai ragazzi, ora testa a sabato».

RISULTATI – «Alcuni risultati negativi sono stati dovuti al Covid e alla condizione non ottimale. Dalla sosta fino ad oggi ci siamo allenati bene e siamo saliti di condizione. Oggi al di là dei moduli è stato importante l’atteggiamento dei ragazzi. Merito loro perché mi hanno dimostrato fiducia e disponibilità».

ARNAUTOVIC – «Ha fatto quello che sa fare lui. Ottima gara già contro la Lazio, un po’ meno con l’Empoli, ma in settimana abbiamo parlato tanto e gli abbiamo fatto capire dove doveva migliorare. Si è sacrificato tanto, speriamo che continui così».

BARROW – «Ha preso due botte sulla caviglia ed è uscito per crampi. Giocatore importante che sa giocare. Non sta ancora al meglio ma averlo in campo è già tanto».

MODULO – «Mi piace aggredire la partita non subirla. Ho voluto cambiare per dare più responsabilità agli attaccanti e oggi è andata bene. Era importante andare a pressare alti lo Spezia»