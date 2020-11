Bologna, testa alla Sampdoria: Mihajlovic forza due recuperi

La Sampdoria e il Bologna si sfideranno nella prossima gara di campionato subito dopo la sosta: il tecnico Sinisa Mihajlovic conta gli indisponibili

Sampdoria e Bologna si preparano in vista della sfida di campionato che le vedrà faccia a faccia subito dopo la sosta. Se il tecnico Claudio Ranieri spera nei recuperi di Keita Balde e Manolo Gabbiadini in attacco, Sinisa Mihajlovic deve volgere lo sguardo più a centrocampo e in difesa.

I rossoblù, sicuramente privi di Sansone, Mbaye e Skov Olsen, punteranno sul recupero di due pedine importanti per l’allenatore serbo: come riportato dal Corriere dello Sport Aaron Hickey e Gary Medel sarebbero i più vicini al ritorno in campo nella lunga lista degli indisponibili.