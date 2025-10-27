Bologna News
Bologna Torino, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Dall’Ara! Tutti i dettagli
Bologna Torino streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida del Dall’Ara valida per la 9ª giornata di Serie A 2025/26
Il turno infrasettimanale di Serie A mette di fronte due delle realtà più brillanti del momento: Bologna e Torino.
La squadra di Italiani arriva all’appuntamento dopo il pirotecnico pareggio di Firenze. I rossoblù hanno dimostrato grande solidità nelle ultime settimane.
Il Torino di Baroni, invece, si presenta con il vento in poppa: è l’unica formazione ad aver conquistato due vittorie di fila nelle ultime giornate. Dopo aver superato il Napoli, i granata hanno piegato anche il Genoa all’Olimpico, confermando un momento di forma eccellente e la volontà di continuare a correre verso le zone nobili della classifica.
La sfida promette spettacolo: due squadre organizzate, in fiducia e con ambizioni europee pronte a misurarsi in un confronto che potrebbe dire molto sul prosieguo della stagione.
DOVE VEDE BOLOGNA TORINO
• Orario: 20:45
• Canale TV: DAZN, DAZN 1
• Streaming: DAZN
