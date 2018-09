Bologna-Udinese: formazioni ufficiali e diretta live – Serie A 2018/19

Bologna-Udinese, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Bologna-Udinese, gara valida per il settimo turno della Serie A 2018/2019, va in scena allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna domenica 30 settembre alle ore 12,30. Le due squadre sono entrambe reduci da una sconfitta: quella dei rossoblù sul campo della Juventus e quella casalinga dei bianconeri con la Lazio. Squadre separate da 4 punti in classifica: Bologna in terz’ultima posizione con 4 punti, Udinese a metà classifica con 8, entrambe alla ricerca di una vittoria per risollevarsi.

Bologna-Udinese: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 12.30

Bologna-Udinese: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Bologna-Udinese: probabili formazioni e pre-partita

Bologna: Inzaghi non può contare sugli infortunati Helander, Palacio, Poli e Donsah. Tre i dubbi di formazione per l’allenatore emiliano: ballottaggi tra Gonzalez e Calabresi in difesa, Dijks e Krejci a centrocampo e Falcinelli-Okwonkwo in attacco (dove è atteso dal 1′ Santander dopo la panchina di Torino). Udinese: Velazquez conta le assenze di Balic, Badu e del lungodegente Ingelsson; l’allenatore spagnolo dovrebbe cambiare poco in termini di uomini rispetto all’ultima gara: previsto il rientro di Behrami a centrocampo con Barak inizialmente in panchina e la conferma di Machis da ala destra.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, De Maio; Mattiello, Svanberg, Nagy, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Santander.

Udinese (4-3-3): Scuffet; Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora; Machis, Lasagna, De Paul.

Bologna-Udinese: i precedenti del match

I precedenti totali tra Bologna e Udinese sono 76: bilancio di parità con 28 vittorie rossoblù, 20 pareggie 28 successi friulani. L’ultimo confronto tra le due squadre si è avuto nell’ultima giornata dello scorso campionato, con la vittoria bianconera per 1-0 (rete di Fofana). Nella partita d’andata, altra vittoria udinese che espugnò Bologna col risultato di 2-1.

Bologna-Udinese: l’arbitro del match

La partita del ‘Dall’Ara’ sarà diretta dall’arbitro Gianluca Manganiello di Pinerolo. Classe 1981, vanta 4 precedenti col Bologna, in cui i rossoblù hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Per Manganiello, quattro precedenti anche con l’Udinese: per i bianconeri bilancio di due pareggi e due sconfitte.

Bologna-Udinese Streaming: dove vederla in tv

Bologna-Udinese sarà trasmessa a partire dalle ore 12.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN: Clicca qui per abbonarti gratis per un mese a DAZN.