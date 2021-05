Emanuel Vignato, attaccante del Bologna, ha parlato al termine del match contro la Fiorentina: le sue parole

ASSIST – «Diciamo che è stato bravo Palacio perché senza i suoi gol non sarebbero serviti a nulla i miei assist. Sono comunque felice per la mia prestazione, certo sarebbe stato meglio portare a casa i tre punti. Palacio mi aiuta anche negli allenamenti, è bravo in tutto».

RUOLO – «Qui a Bologna ho giocato spesso largo, però anche al Chievo ho giocato trequartista, come fatto oggi. Il mio primo assist forse era il più complicato, perché c’erano pochi spazi per far passare il pallone».

IDOLI – «Guardo i miei compagni più esperti ed imparo tanto, ma anche dell’estero guardo molte partite e cerco di cogliere qualcosa. Neymar e Coutinho mi piacciono, ma comunque apprezzo tutti i giocatori che giocano tra le linee».