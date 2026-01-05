Bologna, i voti dei quotidiani ai rossoblù dopo la sconfitta contro l’Inter: tutti i dettagli

Bologna, le pagelle dei quotidiani dopo il ko con l’Inter nella 18a giornata del campionato di Serie A: il quadro completo

La sconfitta del Bologna contro la corazzata Inter è netta, ma le pagelle di Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport evidenziano sfumature interessanti, concordando sui poli opposti della prestazione rossoblù ma divergendo su alcune valutazioni individuali.



I TOP DEL MATCH

Federico Ravaglia: Unanimità assoluta e voto altissimo (7.5) per il portiere del Bologna. Entrambi i quotidiani ne esaltano la prestazione eroica, sottolineando come abbia evitato un passivo molto più pesante con una serie di interventi prodigiosi su Lautaro, Thuram e Bastoni. Corriere dello Sport parla di “conto degli interventi prodigiosi perso”, mentre la Gazzetta si chiede retoricamente “Provaci tu…” riferendosi alla parata su Zielinski.

Santiago Castro: L’attaccante argentino è l’unica luce offensiva del Bologna. La Gazzetta dello Sport lo premia con un 6 per il gol della bandiera, frutto di un momento in cui è riuscito a liberarsi dalla marcatura asfissiante di Akanji e per il lavoro di raccordo. Corriere dello Sport è leggermente più severo con un 5.5, pur riconoscendogli il merito del gol e la difficoltà del duello con il difensore svizzero.



I FLOP DEL MATCH

Jhon Lucumi: Bocciatura netta per il difensore colombiano. La Gazzetta dello Sport gli assegna un impietoso 5, definendolo “la solita busta sorpresa” e sottolineando la sofferenza contro Thuram, tanto da definirsi un “tatuaggio” per l’attaccante francese. Corriere dello Sport è ancora più duro con un 4.5, imputandogli il compito fallito di disinnescare Thuram e l’errore marchiano in occasione del primo gol, dove si fa scippare palla.

Nikola Moro: Altro bocciato eccellente. La Gazzetta dello Sport lo elegge “IL PEGGIORE” con un pesantissimo 4.5, criticando la mancata marcatura su Zielinski in occasione del gol e l’atteggiamento “molle”, “assente e piantato”. Corriere dello Sport è meno drastico con un 5.5, riconoscendo la difficoltà di fare filtro contro il palleggio nerazzurro, ma la prestazione resta insufficiente.



LE STRANEZZE E LE DIFFERENZE DI VALUTAZIONE

Vincenzo Italiano: Il tecnico del Bologna riceve un 5 da entrambi, ma le motivazioni divergono leggermente. La Gazzetta dello Sport punta il dito sulla scelta di schierare Moro (“mossa sbagliata”) e su una gara sempre di rincorsa. Corriere dello Sport è più generico, sottolineando l’incapacità di raddrizzare la partita contro un avversario di livello superiore dopo essere andati in svantaggio.



Heggem: Valutazioni diverse per il difensore. La Gazzetta dello Sport gli dà un 5.5, evidenziando una “chiusura fotonica” su Thuram ma anche momenti di confusione. Corriere dello Sport è più severo con un 5, ricordando il tunnel subito da Lautaro a inizio gara e una serata di “grande difficoltà”, pur riconoscendo il buon anticipo su Thuram.

Pobega: Entrambi i giornali concordano sulle responsabilità del centrocampista nei gol subiti, ma i voti sono leggermente diversi. Corriere dello Sport gli assegna un 5 per essersi perso Lautaro e Akanji sui corner. La Gazzetta dello Sport è un po’ più morbida con un 5.5, pur sottolineando che arriva “un frame dopo” nella marcatura e che il suo uomo è anche Zielinski.

Vitik: Anche per il difensore entrato nella ripresa c’è una leggera discrepanza. Corriere dello Sport gli dà un 5, descrivendolo “in balia delle folate nerazzurre”. La Gazzetta dello Sport è un po’ più clemente con un 5.5, parlando di un “cincischiare” ma anche di tentativi di impostazione e di un secondo tempo dove i pericoli, alla fine, sono corsi via.

