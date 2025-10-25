Bonny Inter, spunta un retroscena di calciomercato: quella big voleva l’attaccante francese. Ecco come i nerazzurri sono riusciti a battere la concorrenza

Bonny Inter, dal duello di mercato con il Napoli alla guida dell’attacco nerazzurro. Il francese poteva giocare la partita con la maglia azzurra.

Questa sera Bonny sarà ancora una volta il punto di riferimento offensivo della squadra di Cristian Chivu. Con l’infortunio di Marcus Thuram, l’attaccante francese affiancherà Lautaro Martínez nel big match contro il Napoli, club che in estate aveva provato con forza a strapparlo al Parma prima del suo approdo in nerazzurro. Una sfida dal sapore particolare, dunque, per Ange-Yoan Bonny, oggi protagonista dell’attacco dell’Inter ma a un passo, solo pochi mesi fa, dal vestire l’azzurro del Napoli.

Secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, il mercato estivo è stato teatro di un vero e proprio duello tra Inter e Napoli per assicurarsi Bonny. Dopo la finale di Champions League, entrambi i club avevano individuato nel talento del Parma il rinforzo ideale per il futuro. Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, incontrò personalmente il giocatore, mentre l’allora dirigente partenopeo Giovanni Manna preferì contattarlo tramite videochiamata. Il prezzo fissato dal Parma era di circa 35 milioni di euro, cifra che non spaventò i nerazzurri.

Il turning point della trattativa arrivò con la nomina di Chivu a tecnico dell’Inter. Il rumeno, convinto delle qualità di Bonny Inter, spinse con decisione per accelerare i tempi. In un incontro notturno, Ausilio chiuse di fatto l’operazione, mentre il Napoli continuava a valutare altre alternative come Darwin Núñez e Lorenzo Lucca, poi acquistato dai partenopei. Da quel momento, la strada di Bonny si tinse di nerazzurro.

L’arrivo del giovane francese ha portato freschezza e potenza fisica all’attacco dell’Inter. Bonny ha rapidamente conquistato la fiducia di compagni e tifosi, grazie a prestazioni convincenti e una dedizione totale al progetto tecnico di Chivu. L’intesa con Lautaro Martínez cresce partita dopo partita, e il duo si candida a essere una delle coppie più temute della Serie A.

Quella contro il Napoli rappresenta più di una semplice partita: è la resa dei conti tra presente e passato, tra la squadra che lo corteggiava e quella che ha creduto davvero in lui. Bonny vuole confermare di essere stata la scelta giusta per un club che punta in alto e che, con il suo talento, sogna di restare protagonista in Italia e in Europa. LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno