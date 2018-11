Like a Bonucci: Calhanoglu fa infuriare i tifosi del Milan – FOTO

Hakan Calhanoglu fa infuriare i tifosi del Milan con il suo like social al post di Leonardo Bonucci. Ecco le reazioni

«Vittorie così hanno un peso e una valenza doppia. Dovevamo rispondere e abbiamo risposto da grande Squadra!!!!» ha scritto Leonardo Bonucci dopo la vittoria della sua Juventus in casa del Milan. Tra gli oltre 200.000 like arrivati ne è arrivato uno che non ha fatto piacere ai tifosi milanisti. Hakan Calhanoglu, ex compagno di Leo al Milan, attuale centrocampista rossonero, ha messo mi piace al post di Bonucci, facendo infuriare i tifosi rossoneri sui social.

C’è chi ha addirittura chiesto la cessione del turco: «Dopo il Like di calhanoglu al post di bonucci di ieri , il turco deve essere subito venduto …» oppure: «Sarò poco “politically-correct”, ma vedere Bellanova in divisa rossonera che fa la foto con CR7 nello spogliatoio bianconero, e Calhanoglu che su Instagram mette “mi piace” al post di Bonucci che esalta la vittoria juventina in quel di San Siro, da milanista, mi disturba assai» o ancora: «Sparisci. In campo sei ridicolo e ora remi anche contro. Vai anche tu alla Juve dal tuo amico Conigliucci». Dopo lo scivolone social di Bellanova, un altro scivolone sui social da parte di un giocatore rossonero.