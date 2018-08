Bonucci alla fine di Juventus-Lazio è andato sotto la Curva Sud per chiedere scusa per il suo passaggio al Milan

Leonardo Bonucci ha affermato di aver fatto una scelta di cuore tornando alla Juventus ma per i tifosi bianconeri l’addio del difensore non è stato indolore. La scelta di vestire la maglia del Milan, anche solo per una stagione, è stata decisamente mal digerita dalla Curva Sud che infatti durante la partita casalinga contro la Lazio ha sonoramente contestato il giocatore. Bonucci è stato definito senza mezzi termini “un mercenario” e ha ricevuto fischi per buona parte del match.

Alla fine del partita vinta dai bianconeri grazie ai gol di Pjanic e Mandzukic, l’ex capitano rossonero si è recato sotto la Curva Sud e ha platealmente chiesto scusa ai tifosi organizzati della Juventus. Bonucci ha giunto le mani nella speranza di ottenere il perdono ma al momento non è possibile sapere se lo abbia ottenuto o meno. Per scoprirlo bisognerà attendere la prossima partita casalinga dei bianconeri contro il Sassuolo.