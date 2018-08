Oltre Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci è il grande atteso di Juventus-Lazio: il difensore ha ricevuto fischi da parte dell’Allianz Stadium

A un anno di distanza dall’addio destinazione Milan, Leonardo Bonucci torna all’Allianz Stadium di Torino da calciatore bianconero: nuova prima volta in Juventus-Lazio, grande attesa per l’accoglienza dei tifosi della Vecchia Signori. Però per LB19 non è stato ricevuto come sognato…

Nel corso del riscaldamento pre-partita e alla lettura delle formazioni, parte del tifo bianconero ha riservato sonori fischi al centrale difensivo: in particolare, la Curva Sud non sembra avergli perdonato a pieno il tradimento di dodici mesi fa, con il trasferimento al Milan. Serviranno tempo e buone prestazioni per ricucire, anche se il tifo organizzato bianconero ha già le idee chiare: «Mercenari non ne vogliamo, sciacquati la bocca», il coro intonato.