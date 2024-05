Luca Toni: «Zirkzee deve restare in Italia. É da Juve, ma NON BASTA per essere al livello dell’Inter. Allegri COLPEVOLE? Dico questo…»

Le parole di Luca Toni, ex attaccante, sul futuro di Joshua Zirkzee in vista del calciomercato estivo. I dettagli

Nella Juventus ci ha giocato e i numeri 9 li sa giudicare. A La Gazzetta dello Sport Luca Toni ha detto la sua sull’idea di Zirkzee in bianconero.

QUANTI GOL FAREBBERO VLAHOVIC E ZIRKZEE – «Almeno una quarantina, poi dipende anche dai compagni alle spalle».

QUALE SQUADRA É MEGLIO PER L’OLANDESE – «In tutte. Parliamo di un talento con grandi potenzialità. E poi è scuola Bayern, quindi abituato a giocare in un top club. Magari se vuole essere titolare, Zirkzee non tornerà a Monaco perché lì c’è Harry Kane… Io mi auguro resti in Italia perché spero sempre di vedere più campioni possibili in Serie A. Penso che il futuro di Thiago Motta potrebbe influenzare anche le scelte dell’attaccante del Bologna: è sempre utile e intelligente lavorare con un allenatore che ti conosce e ti valorizza».

JUVE E INTER – «Zirkzee sarebbe un bel rinforzo. Ma i bianconeri hanno bisogno di alzare il livello soprattutto in mediana. Per avvicinarsi all’Inter, che si è già assicurata Zielinski a zero, servono uno-due colpi veri a centrocampo. Giuntoli ha dimostrato di essere bravo e sono convinto che ci riuscirà anche stavolta».

IL FUTURO DI ALLEGRI – «Max è vicino alla qualificazione Champions e se vince anche la Coppa Italia ha centrato gli obiettivi che gli ha chiesto la società. Si può discutere sul gioco, però è in linea con i programmi e questo non è un dettaglio. Detto questo, la sensazione, almeno da fuori, è che il ciclo di Allegri sia considerato finito e in estate la Juve cambierà. Vedremo: nel caso mi dispiacerebbe per Max, che non ha fatto male. Semplicemente l’Inter ha una rosa superiore».