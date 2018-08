Bonucci alla Juve atto II: il popolo bianconero è diviso sul web – FOTO

Tra chi gli augura di tornare ad esultare sotto la curva bianconera e chi gli chiede di tornare al Milan, Bonucci sta dividendo il tifo juventino

Citare Antonello Venditti (certi amori non finiscono…) è fin troppo facile e banale ogni oltre misura. Anche perchè non si può parlare d’amore nel caso di Leonardo Bonucci alla Juve. L’ex capitano del Milan era un autentico idolo per la tifoseria bianconera, con la sua tipica esultanza (sciacquatevi la bocca) dopo ogni rete segnata, mandava in visibilio tutta la curva della Juve. Poi il passaggio al Milan, le frecciatine lanciate sui social alla sua ex squadra fino all’esultanza (questa volta in rossonero) contro la Juve all’Allianz Stadium. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ora il ritorno dalla Vecchia Signora, tra lo scetticismo generale. La maggior parte dei tifosi bianconeri ritengono di aver rafforzato, e non poco, i rivali storici regalandogli un fuoriclasse in area di rigore e uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico italiano.

In cambio di cosa? Del ritorno a casa del figliol prodigo. Ed è qui che il popolo bianconero si divide. C’è chi gli dedica parole non propriamente gentili e chi invece auspica di rivedere Bonucci esultare sotto la curva. Oltre al debutto di Cristiano Ronaldo, si attende anche il secondo esordio dell’ex difensore rossonero con la maglia della Juve.