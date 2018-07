Leonardo Bonucci vuole tornare alla Juventus. Confermate le ultime indiscrezioni. Marotta gli detta le sue condizioni

Leonardo Bonucci torna alla Juventus? Il difensore centrale del Milan, dopo un anno di ‘esilio’ in rossonero, può abbandonare la nave rossonera per tornare alla Juve. Questo il desiderio del difensore e capitano milanista che sperava di vivere un’avventura diversa al Milan. «Sposterò gli equilibri» diceva nel giorno del suo arrivo a Milanello ma così non è stato. Leo ha già cambiato idea e vuole tornare a combattere con la maglia juventina ed è pronto a mettere da parte i rancori con Massimiliano Allegri, uno dei primi motivi che lo hanno spinto a lasciare, pur di tornare.

Il Milan è disposto a lasciarlo andare e la Juventus è disposta a riaccogliere il figliol prodigo ma alle sue condizioni. Marotta ha chiesto al difensore di tagliarsi lo stipendio (al Milan percepisce 7,5 milioni di euro ma con i bonus può arrivare a 10 milioni a stagione) e anche se il suo agente non si è pronunciato sull’argomento, trapela una certa disponibilità da parte del difensore. Marotta inoltre ha chiesto al difensore di chiedere scusa ai tifosi bianconeri che lo hanno fischiato dopo il passaggio al Milan e lo hanno beccato ancor di più dopo l’esultanza in Juve-Milan. A riferirlo è Tuttosport.