Leonardo Bonucci potrebbe clamorosamente tornare alla Juventus dopo appena un anno al Milan. Sul web impazzano i meme sul famoso sgabello e gli equilibri spostati

In queste ore l’ultima bomba di mercato riguarda il possibile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus. Il difensore non solo potrebbe lasciare il Milan dopo appena una sola stagione ma addirittura sarebbe intenzionato a fare il percorso inverso rispetto alla scorsa estate vestendo nuovamente i colori bianconeri. Secondo quanto ha riportato Sportitalia, il ds del club di corso Galileo Ferraris, Fabio Paratici, avrebbe già sondato il terreno per chiudere questa clamorosa operazione. Non solo, l’allenatore Gennaro Gattuso ha sostanzialmente confermato che Bonucci potrebbe davvero lasciare il Milan.

La notizia è talmente incredibile che ovviamente il popolo del web si è scatenato e sui social network impazzano i meme che riguardano il ritorno di Bonucci alla Juventus. Molti riguardano il famoso sgabello, in riferimento all’esclusione del difensore nella partita di Champions League con il Porto per un diverbio con il tecnico Massimiliano Allegri, o la celebre frase pronunciata dal giocatore al suo arrivo a Milanello: «Arrivo per spostare gli equilibri». Di seguito ve ne proponiamo alcuni dei più esilaranti condivisi sul web:

++++ESCLUSIVO!! BONUCCI HA CONTATTATO MAROTTA PER DISCUTERE DEL SUO CLAMOROSO RITORNO++++ (Credits to @JCTweet_ ) pic.twitter.com/UD8HImeJmG — SJP™ BiancoNero ⚪⚫ (@SJP1897) July 24, 2018