Bonucci Roma, la trattativa prosegue: le ultime

Leonardo Bonucci, difensore dell’Union Berlino, è in Italia per le festività natalizie e la Roma ha proseguito i contatti.

Secondo quando riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi stanno portando avanti la trattativa per riportare in Serie A l’ex capitano della Juventus. La sua volontà è quella di tornare nel Bel Paese per giocarsi qualche chance per Euro 2024.