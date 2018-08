Borriello dopo la Spal sarebbe pronto a firmare con l’UD Ibiza, squadra della terza divisione spagnola

L’esperienza di Marco Borriello alla Spal si è conclusa in questa sessione estiva di mercato non senza qualche mugugno da parte dell’attaccante. Il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Milan si è liberato a parametro zero dal club ferrarese ma non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo nonostante i 36 anni di età. Borriello in effetti è stato cercato da alcuni club di Serie A (in questi giorni si è parlato del Bologna) ma stando al suo profilo Instagram potrebbe scegliere un’esperienza più “affine” alle sue corde.

L’attaccante ha condiviso sul proprio account social una foto con un paio di scarpe da calcio e un pallone accompagnata dal messaggio «Work in progress, #comingsoon» (Lavori in corso, prossimamente). Secondo quanto riportano Sky Sport e Sportmediaset, la punta sarebbe pronta a firmare con un nuovo club e si tratterebbe dell’UD Ibiza, squadra che milita nella terza divisione spagnola. L’ipotesi sarebbe corroborata da un secondo post condiviso qualche giorno fa da Borriello. L’attaccante aveva pubblicato una foto dell’isola delle Baleari commentandola «Innamorato di te». La meta preferita da diversi giocatori per le vacanze potrebbe quindi diventare il prossimo impegno lavorativo dell’ex Spal.