Borriello o Cassano, il Bologna pensa a uno svincolato per l’attacco

Marco Borriello e Antonio Cassano sul taccuino del Bologna per l’attacco: rossoblu pensano al mercato degli svincolati per l’attacco

L’infortunio di Rodrigo Palacio ha complicato il progetto del Bologna. L’attaccante argentino potrebbe restare fermo ai box per circa un mese e la dirigenza rossoblu sta pensando di ricorrere al mercato degli svincolati: idee Marco Borriello e Antonio Cassano.

Il centravanti è reduce dall’esperienza alla Spal e, secondo il Corriere dello Sport, piace molto alla dirigenza felsinea. Ma attenzione anche a Fantantonio, che ha già dichiarato in numerose occasioni di essere pronto per tornare protagonista in Serie A dopo l’addio repentino al Verona.