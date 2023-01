Borussia Dortmund, Haller: «Voglio giocare davanti al Muro Giallo»

Le parole di Sebastian Haller, attaccante del Borussia Dortmund, dopo il tumore ai testicoli. Tutti i dettagli

Si avvicina il rientro in campo di Sebastian Haller dopo il tumore ai testicoli. L’attaccante francese, ex Ajax, ne ha parlato ai canali ufficiali del Borussia Dortmund.

PAROLE – «Ora finalmente posso vedere che quanto fatto negli ultimi sei mesi è servito a qualcosa. Ho vissuto momenti durissimi, specialmente quando in ospedale incrociavo chi in quel momento stava molto meglio di me. Aiuta molto credere che riuscirai a migliorare anche tu, ho parlato con persone che avevano la mia stessa malattia. Ognuno con i suoi problemi e sintomi, ma ci siamo potuti scambiare preziosi consigli. Fin dal primo giorno ho avuto in mente solo il pensiero di giocare e di poter scendere in campo davanti al Muro Giallo. Quello è il motivo per cui chiunque vuole giocare qui e, quando sarà possibile, voglio farmi trovare pronto».