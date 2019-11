Borussia Dortmund-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla

Borussia Dortmund-Inter streaming e probabili formazioni: tedeschi e nerazzurri di fronte nella 4ª giornata del Gruppo F di Champions League

L’Inter di Antonio Conte prova a fare un passo decisivo verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e affronta in trasferta il Borussia Dortmund di Lucien Favre nella 4ª giornata del Gruppo F. I nerazzurri finora hanno 4 punti e sono secondi, avendo sconfitto i gialloneri a San Siro, pareggiato con lo Slavia Praga e perso al Camp Nou, mentre i tedeschi pur avendo gli stessi punti sono terzi per via dello scontro diretto. Borussia Dortmund-Inter: la partita si giocherà martedì 5 novembre 2019 alle ore 21.00 al BVB Stadion di Dortmund.

Conte punterà sul 3-5-2 e si affiderà in attacco alla coppia Lautaro Martínez-Lukaku. A centrocampo rispetto all’impegno in campionato con il Bologna si rivedrà a destra Candreva, mentre a sinistra giocherà Biraghi al posto dell’infortunato Asamoah e in mezzo Brozovic farà il regista, con il recuperato Sensi e Barella mezzali. K.o. invece Gagliardini. In difesa si rivedrà anche Godin al posto di Bastoni. Favre, invece, punterà sul 4-2-3-1 con due grossi dubbi: Reus in attacco e Bürki fra i pali. C’è più fiducia sul recupero del secondo, mentre il tedesco rischia un nuovo forfait a vantaggio del belga Torgan Hazard, che agirebbe sulla trequarti accanto al talento Sancho e ad Hakimi. Brandt, invece, dovrebbe agire da riferimento offensivo.

La sfida di Champions League Borussia Dortmund-Inter sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La partita del Gruppo C di Champions League, Borussia Dortmund-Inter, sarà visibile inoltre in chiaro in tv su Canale 5 e in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Play. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Borussia Dortmund-Inter

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Martedì 5 novembre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: CANALE 5, SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e SKY SPORT (numero 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Mediaset Play, Sky Go – NOW TV

Stadio: BVB Stadion (Dortmund, Germania)

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)



Le probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Weigl; Sancho, T. Hazard, Hakimi; Brandt. All. Favre

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martínez, R. Lukaku. All. Conte

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA