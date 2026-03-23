Borussia Dortmund, Nils Ole Book nuovo direttore sportivo del club tedesco. Tutti i dettagli sulla decisione presa

Borussia Dortmund, Nils Ole Book è stato nominato nuovo direttore sportivo del club tedesco. La decisione dei gialloneri

Un nuovo e importante capitolo si apre nella storia dirigenziale del Borussia Dortmund. La società tedesca ha deciso di dare una forte scossa alla propria area tecnica, annunciando un cambio della guardia fondamentale per le strategie di mercato presenti e future della squadra. L’obiettivo è chiaro: rinnovare il progetto sportivo per mantenere il club ai vertici del calcio europeo e nazionale.

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L’addio di Kehl e l’arrivo di Nils-Ole Book dall’Elversberg

La notizia, nell’aria già da qualche giorno, ha trovato in queste ore la sua ufficialità: il Borussia Dortmund ha annunciato il nuovo direttore sportivo. L’uomo scelto dai vertici societari per guidare le operazioni calcistiche è Nils-Ole Book. Il dirigente quarantenne approda in uno dei club più prestigiosi d’Europa dopo aver maturato un’esperienza di altissimo livello nelle categorie inferiori, dove si è distinto per le sue straordinarie doti di scouting e programmazione aziendale.

Book approda al Signal Iduna Park e lascia dopo otto anni l’Elversberg, società che ha contribuito a far crescere in modo esponenziale. La sua nomina è stata studiata per prendere con effetto immediato il posto di Sebastian Kehl, ex capitano e figura storica del club giallonero, che saluta così il suo incarico operativo.

Il comunicato ufficiale e i dettagli del lungo contratto

A sancire l’inizio di questa nuova era dirigenziale è arrivata la conferma diretta da parte della società tedesca, che ha voluto dare il benvenuto al nuovo responsabile dell’area tecnica delineando i dettagli dell’accordo contrattuale. Lo comunica il club giallonero con una nota sui propri canali ufficiali:

“Ole Book diventerà il nuovo direttore sportivo del Borussia Dortmund. Il BVB e il quarantenne hanno raggiunto un accordo di collaborazione a partire da questo mercoledì. Book firmerà un contratto con gli otto volte campioni di Germania fino al 30 giugno 2029″

Le sfide future del nuovo BVB

La durata dell’accordo, esteso per i prossimi cinque anni, testimonia la chiara volontà di costruire un progetto solido e duraturo. Il neo direttore sportivo avrà il delicato e stimolante compito di individuare i migliori talenti internazionali, ottimizzare le risorse finanziarie e mantenere il Borussia Dortmund costantemente in lotta per la conquista della Bundesliga e per posizioni di vertice in Champions League. Sostituire una colonna come Kehl sarà una sfida ardua, ma l’entusiasmo e la visione moderna di Book sembrano essere le armi giuste per questa transizione.