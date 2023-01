Borussia Dortmund, Watzke: «Moukoko? Non credo rinnoverà»

Le parole di Watzke, CEO del Borussia Dortmund, sulla situazione per il rinnovo di contratto di Youssoufa Moukoko

Watzke, CEO del Borussia Dortmund, ha parlato a Sky De.

PAROLE – «Moukoko? Penso che l’intero processo sia abbastanza normale. La differenza è semplicemente che ha solo 18 anni ed era già ai Mondiali. Questo ovviamente rende il tutto ancora più pubblico. È legittimo che cerchi di ottenere una buona posizione per se stesso, ma è altrettanto legittimo avere le nostre idee e se esse non coincidono con quelle del giocatore, la collaborazione non potrà continuare. Ovviamente speriamo che rimanga, ma non credo che firmerà il rinnovo solo per riconoscenza nei confronti del club. La gratitudine non è valuta nel calcio professionistico».