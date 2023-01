Brasile, la nazionale contro l’assalto al parlamento – 📸

La federazione brasiliana contro l’assalto dei sostenitori di Bolsonaro al parlamento di Brasilia, in cui molti indossavano la maglia verdeoro

La federazione brasiliana ha commentato l’assalto al parlamento di Brasilia da parte dei sostenitori di Bolsonaro. É arrivata la condanna ferma contro gli assaltatori, molti dei quali indossavano la maglia verdeoro.

A camisa da seleção brasileira é um símbolo da alegria do nosso povo. É para torcer, vibrar e amar o país.



A CBF é uma entidade apartidária e democrática. Estimulamos que a camisa seja usada para unir e não para separar os brasileiros. pic.twitter.com/8JUuKRH64R — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 9, 2023

«La maglia della nazionale brasiliana è simbolo della gioia del nostro popolo. È per tifare, vibrare e amare il paese.

La CBF è un’entità democratica e indipendente. Stimoliamo che la maglia venga usata per unire e non per separare i brasiliani.

L’entità ripudia fermamente che la nostra maglia venga usata in atti antidemocratici e vandalici».