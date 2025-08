Brasile verso il Mondiale 2026: Ancelotti valuta la convocazione di Neymar per le ultime qualificazioni

Il Brasile viaggia verso il Mondiale 2026: il nuovo ct Carlo Ancelotti valuta la convocazione di Neymar per le qualificazioni

Con la qualificazione al Mondiale 2026 già in tasca, la nazionale brasiliana si prepara ad affrontare gli ultimi due impegni delle Qualificazioni sudamericane. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti, allenatore italiano tra i più vincenti della storia del calcio, è al lavoro per definire la rosa che scenderà in campo contro Cile e Bolivia. Il 4 settembre il Brasile ospiterà il Cile allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro, mentre il 9 settembre affronterà la Bolivia a El Alto, città situata a ben 4.150 metri di altitudine, una delle trasferte più impegnative del continente.

Neymar sotto osservazione: possibile ritorno in nazionale

Il grande punto interrogativo riguarda Neymar Jr., attaccante classe 1992 e simbolo della Seleção negli ultimi dieci anni. Dopo un lungo stop per infortunio al ginocchio sinistro, subito nel settembre 2023, il fantasista brasiliano ha ritrovato una certa continuità con il Santos, club in cui è cresciuto calcisticamente. Nonostante la squadra sia attualmente in zona retrocessione nel campionato brasiliano, Ancelotti ha deciso di non escludere a priori il suo ritorno in nazionale.

Secondo fonti vicine alla federazione, alcuni membri dello staff tecnico verdeoro sono stati inviati a monitorare da vicino le prestazioni di Neymar. Il match di lunedì prossimo contro il Juventude potrebbe rivelarsi decisivo per le sue chance di convocazione. Il giocatore ha disputato 90 minuti in quattro partite consecutive, un segnale incoraggiante dopo mesi di difficoltà fisica.

Obiettivo Mondiale: Neymar punta al grande ritorno

Sebbene il livello di gioco di Neymar non sia ancora quello che lo ha reso uno dei talenti più brillanti del calcio mondiale, c’è grande fiducia nel suo recupero completo. Il Mondiale 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, rappresenta l’ultimo grande obiettivo della sua carriera. Ancelotti, noto per la sua capacità di gestire campioni e rilanciarli nei momenti chiave, potrebbe puntare proprio su di lui per dare esperienza e qualità alla squadra.

Con la qualificazione già ottenuta, il focus della Seleção si sposta sulla costruzione di un gruppo competitivo per il torneo iridato. La possibile convocazione di Neymar aggiunge fascino e attesa alle prossime scelte di Ancelotti, in un Brasile che sogna di tornare sul tetto del mondo.