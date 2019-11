Brasile, come già accaduto durante la Coppa America la numero 10 cambia proprietario e passa a Lucas Paquetà

Tempo di Nazionali. Per tutti o quasi, Neymar infatti non è stato convocato per gli impegni del Brasile contro Argentina e Corea del Sud.

Per questo motivo la famosa maglia numero 10 cambierà proprietario in queste due partite. Ad indossarla sarà il rossonero Lucas Paquetà. Per lui non è la prima volta, aveva già indossato l’iconica maglia durante il match contro Panama.