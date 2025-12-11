Bremer Juventus, il piano dei bianconeri per il rientro del brasiliano è molto chiaro: cosa succederà contro Bologna e Roma con il difensore della Vecchia Signora

Bremer Juventus, il difensore brasiliano potrebbe ritrovare il campo contro il Bologna per poi magari partire titolare la settimana successiva

La convocazione di Gleison Bremer per la partita contro il Pafos ha rappresentato il primo importante passo del suo percorso di ritorno in campo. Dopo un periodo di stop, il difensore brasiliano ha potuto finalmente ritrovare l’emozione della squadra e del gruppo, anche se nella sfida di Champions League Luciano Spalletti ha scelto di procedere con cautela, lasciandolo in panchina per tutti i novanta minuti. Per Bremer, però, quella convocazione non era che l’inizio della fase operativa del rientro, un momento cruciale per riprendere confidenza con il ritmo della partita e la competitività sul terreno di gioco.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il programma stabilito dallo staff tecnico e medico della Juventus è chiaro e ben definito. Il prossimo passo sarà la trasferta di campionato a Bologna. Al Dall’Ara, Bremer Juve dovrebbe avere la possibilità di accumulare minuti di gioco, anche se la partenza dall’inizio appare improbabile. Spalletti preferisce non forzare i tempi, evitando rischi di ricadute, e dunque il difensore brasiliano inizierà ancora dalla panchina, pronto a entrare a gara in corso. L’obiettivo è graduale: ritrovare ritmo, intensità nei contrasti e sicurezza nelle scelte difensive, elementi che Bremer Juve dovrà padroneggiare prima di tornare titolare a pieno regime.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il calendario della Juventus indica già una data chiave per il rientro definitivo: la sfida contro la Roma. In questo big match, salvo imprevisti, Bremer Juve è atteso dal primo minuto per riprendere il ruolo di leader della difesa bianconera. La gestione del recupero è stata meticolosa, studiata per garantire al club il massimo rendimento del brasiliano senza correre rischi inutili. Il centrale, noto per la sua solidità e per la capacità di guidare il reparto arretrato, potrà così tornare a essere il punto di riferimento della squadra, tanto in termini di prestazioni individuali quanto di leadership in campo.

Il percorso di rientro di Bremer testimonia come la Juventus stia puntando su un approccio cauto e programmato, alternando allenamenti mirati e presenza graduale nelle partite ufficiali. Questo metodo permette al giocatore di ritrovare progressivamente la forma ottimale, preparandosi per affrontare sfide di alto livello senza compromettere la propria condizione fisica. La tifoseria attende con entusiasmo di rivedere Bremer Juve in campo, pronto a difendere i colori bianconeri con la stessa intensità e sicurezza che lo hanno sempre contraddistinto.