Brescia, Grosso rilancia Balotelli: titolare contro l’Atalanta?

Brescia, altra chance per Balotelli dopo l’esclusione della scorsa settimana e in vista del match contro l’Atalanta

Quanto accaduto la scorsa settimana è già acqua passata. Per il Brescia c’è da pensare alla gara contro l’Atalanta e soprattutto c’è da pensare a far punti per respirare un po’ in classifica. Prima l’esclusione dalla trasferta dell’Olimpico contro la Lazio, poi le parole di Cellino che hanno fatto discutere, ma adesso Mario Balotelli può fare la differenza.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti Grosso potrebbe decidere di rilanciarlo e mandarlo in campo da titolare viste anche le condizioni non ottimali di Donnarumma.