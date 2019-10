Brescia, i convocati di Corini: assenza pesante per le Rondinelle

Brescia, i convocati di Corini per la sfida contro l’Inter in programma questa sera: un’assenza pesante per le Rondinelle

Il Brescia affronterà l’Inter questa sera al Rigamonti: partita spartiacque per Eugenio Corini. Il Brescia dovrà far fronte ad un’assenza pesante: Jesse Joronen, infatti, non è stato convocato per una contusione in allenamento. In porta dovrebbe giocare Alfonso. Out anche Leonardo Morosini.

L’elenco completo

Alfonso, Andreacci, Sabelli, Semprini, Cistana, Gastaldello, Mangraviti, Martella, Mateju, Bisoli, Ndoj, Tonali, Romulo, Zmrhal, Ayè, Donnarumma, Spalek, Matri, Balotelli.