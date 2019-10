Brescia Inter, Balotelli contro il suo passato: i precedenti

Mario Balotelli incrocia l’Inter: ecco il bilancio degli incontri dell’attaccante del Brescia contro i nerazzurri

Brescia-Inter non può che essere la partita di Mario Balotelli, oggi con indosso la maglia delle Rondinelle ma una volta tra le file dei nerazzurri, con cui ha festeggiato anche la vittoria del Triplete.

Si tratta del sesto incrocio con i meneghini in carriera. Fino ad ora il bilancio per Balotelli è in perfetta parità, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte. SuperMario non ha mai segnato contro l’Inter.