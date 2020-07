Brescia Roma, i convocati di Diego Lopez: out Cistana, Bisoli e Alfonso

Diego Lopez ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida contro la Roma in programma domani sera

Domani sera il Brescia affronterà la Roma al Rigamonti per cercare punti utili per una miracolosa salvezza. Diego Lopez ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida ai giallorossi. Out Cistana, Bisoli e Alfonso.

Portieri: Joronen, Andrenacci.

Difensori: Sabelli, Mateju, Gastadello, Chancellor, Mangraviti, Martella, Semprini, Papetti.

Centrocampisti: Tonali, Ndoj, Spalek, Zmrhal, Ghezzi, Skrabb, Viviani, Dessena, Bjarnason.

Attaccanti: Donnarumma, Torregrossa, Ayé.