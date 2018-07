Brozovic, aria di rinnovo all’Inter

Per Marcelo Brozovic si parla di rinnovo con l’Inter, ma il suo agente tiene aperte le porte per una possibile cessione.

Aria di rinnovo per Marcelo Brozovic all’Inter, anche se sul giocatore rimane sempre l’ipotesi cessione con una clausola rescissoria di 50 milioni.

Miroslav Bicanic, agente di Marcelo Brozovic, parla all’emittente Sportske Novosti del suo assistito lanciando chiari messaggi all’Inter sulla possibile permanenza del giocatore croato in nerazzurro «Marcelo è felice all’Inter, è felice e presto potrebbe anche estendere il proprio contratto a condizioni migliori.»

Marcelo Brozovic, attualmente ancora impegnato al Mondiale in Russia dove giocherà la finale contro la Francia domani pomeriggio, ha però una clausola rescissoria di 50 milioni che potrebbe portare alcune squadre ad interessarsi al giocatore, come riporta il suo agente «E’ possibile che un club inglese o altro la paghi».

L’agente di Brozovic comunque chiude dicendo che il giocatore non ha fretta ed è contento all’Inter. Giocatore che dopo il Mondiale andrà in vacanza, ma con il telefono sempre acceso come riferito dal suo procuratore «dopo il Mondiale andremo entrambi in vacanza, ma se qualcuno vuole potrà sempre chiamarci».