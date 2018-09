Icardi può attendere: in arrivo il rinnovo di Brozovic

L’Inter sta per prolungare il contratto di Marcelo Brozovic. Accordo praticamente raggiunto tra le parti: i dettagli

Marcelo Brozovic è pronto a prolungare il suo contratto con l’Inter. Il centrocampista nerazzurro, divenuto elemento fondamentale con Luciano Spalletti, soprattutto dopo l’ottima seconda parte di stagione disputata da regista, è pronto a rinnovare. Epic sembrava vicinissimo all’addio poi la svolta nella sfida contro il Napoli: Spalletti gli ha affidato le chiavi del centrocampo e lui è diventato padrone assoluto della mediana nerazzurra.

Brozo si trova bene a San Siro, si trova bene con i colleghi e con i connazionali Perisic e Vrsaljko (anche lui è in pressing su Modric per il suo arrivo in nerazzurro) e sta per rinnovare. Secondo Il Corriere dello Sport, le parti hanno già raggiunto l’intesa per il prolungamento dell’accordo: l’attuale contratto scadrà nel 2021, Epic firmerà un nuovo contratto fino al 2022. Pronto un ingaggio da 3 milioni di euro (attualmente ne guadagna 2,5), ovvero la stessa cifra che percepiscono i vari Handanovic, Vecino, Borja Valero, Miranda, Asamoah, Joao Mario. Ora all’appello mancano solo i rinnovi di Icardi e Skriniar.