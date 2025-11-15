Brozovic Juventus, il croato è un obiettivo concreto per i bianconero: ecco la strategia di Comolli per riportarlo in Serie A

Brozovic Juventus, il giocatore ex Inter è uno degli obiettivi concreti dei bianconeri in questo calciomercato. Ecco tutti i dettagli.

La ricerca di continuità tecnica nella Juventus passa spesso attraverso dettagli che, pur sembrando marginali, rivelano l’essenza delle esigenze reali della squadra. Con l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, il quadro non cambia: nonostante la rottura con il recente passato, la diagnosi sulle lacune della rosa rimane identica. Il nuovo tecnico ha ribadito immediatamente ciò che anche Igor Tudor aveva chiesto senza successo: serve un centrocampista di qualità in più. Da qui nasce il dossier Brozovic Juve, diventato rapidamente il tema centrale del mercato di gennaio.

Il problema principale individuato da Spalletti riguarda la costruzione della manovra. Il tecnico toscano desidera un regista puro, un costruttore di gioco capace di dettare i tempi con continuità, gestire i ritmi della squadra e verticalizzare con precisione. In altre parole, serve un profilo che incarni perfettamente la definizione di “faro del centrocampo”. Ed è proprio in questa categoria che rientra Marcelo Brozovic, nome che ha riportato l’attenzione sul tema Brozovic Juve.

L’ex metronomo dell’Inter, ora all’Al-Nassr, rappresenta per Spalletti la soluzione immediata più efficace. Non è un segreto che il tecnico lo abbia già valorizzato al meglio durante la sua esperienza milanese, trasformandolo in uno dei registi più completi del campionato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza sta valutando seriamente l’opportunità di riportarlo in Italia. Brozovic ha un contratto in scadenza nel 2026 e l’Al-Nassr gli ha già proposto un rinnovo, ma il croato sta prendendo tempo. La nostalgia del calcio europeo pesa, e il richiamo della Serie A — unito all’interesse della Juventus — alimenta ogni giorno di più il capitolo Brozovic Juve.

L’incertezza del giocatore nel firmare il prolungamento appare come un chiaro segnale: Brozovic vuole capire se esiste la possibilità concreta di un trasferimento già a gennaio. Il club bianconero, alle prese con una fase di risanamento economico, considera l’operazione sostenibile e compatibile con gli obiettivi tecnici di Spalletti.

Parallelamente, in casa Juventus si continua a monitorare il sogno Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle resta una priorità per il futuro, ma la trattativa non potrà prendere forma prima di giugno. A gennaio, infatti, i Magpies non intendono cedere i loro pezzi pregiati e la Juventus non può affrontare investimenti pesanti.

La rotta è chiara: esperienza immediata con Brozovic, e solo in estate l’eventuale colpo di prospettiva rappresentato da Tonali. In questo equilibrio tra presente e futuro, Spalletti spera di ricostruire un centrocampo finalmente all’altezza delle sue ambizioni tattiche.