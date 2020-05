Bruno Alves racconta: «Ecco che consigli mi dà Ronaldo»

Bruno Alves ha parlato alla Gazzetta dello Sport: queste le parole del difensore del Parma sul connazionale Ronaldo

Bruno Alves, difensore del Parma connazionale e grande amico di Cristiano Ronaldo, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

RONALDO – «Ci ho parlato diverse volte, gli ho chiesto come stava e come si stava prendendo cura di sé. Mi ha detto di fare le stesse cose di sempre: è la persona che più si prende cura di sé che io conosca. Abbiamo condiviso consigli su lavoro e cibo, è molto importante cosa mangiare e come continuare ad allenarsi»