Buchel trova squadra: scartato dalla Roma, ecco dove andrà

Buchel trova squadra: il centrocampista del Liechtenstein, provinato e scartato dalla Roma, ha finalmente trovato squadra

Storia a lieto fine quella di Marcel Buchel. Il centrocampista del Liechtenstein, provinato e scartato dalla Roma nel corso delle scorse settimane, ha finalmente trovato squadra.

Marcel Buchel, infatti, è un nuovo giocatore della Juve Stabia, come riportato da Sky Sport. Il centrocampista, ex Crotone e scuola Juve, dovrebbe restare in Campania fino alla fine della stagione. La Juve Stabia milita attualmente nel campionato di Serie B.