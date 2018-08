Debutto perfetto del portiere italiano al Parco dei Principi. Grandi parate e tre punti, garantiti dalle reti di O’Ney, Rabiot e Weah

Meglio di così non poteva iniziare l’avventura di Gigi Buffon con la maglia del Psg in Ligue 1. Una vittoria importante per i parigini, 3-0 ai danni del Caen, con il contributo decisivo del portiere italiano. Almeno tre gli interventi compiuti nel match, ma i primi applausi dal suo nuovo pubblico se li è già guadagnati fin dal suo ingresso in campo, quando ha ricevuto le strette di mano dei bambini e poi l’ovazione dei tifosi che hanno continuato ad acclamarlo al primo pallone toccato al Parco dei Principi dopo circa cinque minuti di gioco. La prima parata è arrivata invece al 19’, con una botta centrale al volo di Tchokounté. Un tiro giusto per scaldare i guanti, mentre la chiamata più difficile è arrivato sul colpo di testa fortuito di Thiago Silva. Il brasiliano ha rischiato di beffarlo, ma Buffon, con un colpo di reni, ha evitato l’autorete e salvato il risultato dei suoi a un minuto dal duplice fischio. Nella ripresa invece è stata la fortuna ad aiutare l’audace Gigi perché il palo ha negato la gioia del gol a Peeters, direttamente su calcio di punizione.

Per il resto ci hanno pensato Neymar, Rabiot e Weah a confezionare il primo successo in campionato, dopo il poker realizzato in Supercoppa, ma una grossa mano l’hanno data anche i giocatori ospiti, molto equilibrati e compatti per tutto il match, ma ingenui nelle occasioni del gol. Proprio il figlio d’arte di George Weah ha creato, incolpevolmente, un filo diretto con Gigi Buffon. 23 anni fa, infatti, il 29 Novembre 1995 Buffon esordiva in Parma-Milan con la maglietta degli emiliani e in campo per i rossoneri c’era proprio George Weah. Ieri sera ha esordito in campionato contro il Caen e ,fortunatamente per lui, Timothy Weah giocava insieme a lui. Simpatica coincidenza del destino.