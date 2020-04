Buffon e la Juve ancora insieme: patto di ferro con Agnelli

Gigi Buffon continuerà e probabilmente chiuderà la sua carriera alla Juve: patto di ferro con il presidente Andrea Agnelli

Ancora insieme. Almeno per un’altra stagione. La lunghissima storia di Gigi Buffon alla Juve continuerà anche il prossimo anno. Sempre alle spalle di Szczesny (o chi per esso) e al fianco di Sarri, per continuare a essere uomo spogliatoio.

Come riporta La Gazzetta dello Sport Agnelli avrebbe detto a Buffon: «Vogliamo che tu sia ancora uno dei nostri». E la risposta di Buffon è stata: «Se voi siete sicuri che sia la scelta giusta, sono felice di continuare». L’ex portiere della Nazionale guadagnerà come in questa stagione (1,5 milioni) e potrà staccare Maldini e Totti nella speciale classifica dei giocatori con più stagioni tra i professionisti. Per Buffon la prossima sarà la 26ª.