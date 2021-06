Buffon Parma, altro indizio di Krause: «Lo spogliatoio è perfetto...»

Dopo i tweet di ieri che lasciavano presagire a un annuncio imminente, il presidente del Parma Krause anche stamattina lancia indizi social indirizzati probabilmente all’arrivo in gialloblù di Gianluigi Buffon. Sembra ormai questione di ore l’annuncio ufficiale del ritorno del portiere al club ducale, ma il patron americano si diverte a tenere tutti sulle spine.

Sul suo profilo Twitter, Krause ha scritto: «Lo spogliatoio sembra perfetto per la prossima stagione». Con una maglia di Superman che si vede in una delle postazioni.

The locker room is looking perfect for next season 😉

Forza Parma

💛💙 pic.twitter.com/RMWS8nbDoy

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) June 17, 2021