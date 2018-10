Bundesliga, l’Eintracht Francoforte travolge 7-1 il povero Dusseldorf

Clamorosa goleada per l’Eintracht Francoforte nell’anticipo dell’8ª giornata di Bundesliga contro il Dusseldorf, cinquina per Jovic.

Un passo falso in campionato può capitare a tutti, ma perdere con tanti gol di scarto fa sempre male. E sembra inevitabile che i 7 gol con cui l’Eintracht Francoforte ha letteralmente travolto il malcapitato Fortuna Dusseldorf nell’anticipo dell’8ª giornata di Bundesliga lasceranno i loro strascichi nella squadra di Friedhelm Funkel. La formazione neopromossa è infatti all’ultimo posto del massimo campionato tedesco assieme ad Hannover e Stoccarda e la pesante debacle della Commerzbank-Arena.

Mattatore assoluto della partita, dopo il gol iniziale di Haller su calcio di rigore, è stato l’attaccante rossonero Luka Jovic, che ha realizzato addirittura una cinquina. Grazie alla sua performance, Jovic è diventato il giocatore più giovane a riuscire a segnare 5 reti in una sola gara di Bundesliga, nonché il primo serbo a riuscire nell’impresa. A completare la goleada in favore dei padroni di casa è arrivata la rete della doppietta per Haller, stavolta su azione, mentre l’unico gol ospite lo ha messo a segno Lukebakiu al 53′.

Un risultato storico per l’Eintracht Francorte di Adolf Hutter, che grazie ai 3 punti conquistati questa sera si è portato a quota 13 punti in classifica, raggiungendo niente meno che il Bayern Monaco, al momento vero flop del massimo campionato tedesco. In vetta resta il Borussia Dortmund di Lucien Favre, che guida la graduatoria con 17 punti in 7 gare giocate e che sarà impegnato sabato pomeriggio sul campo dello Stoccarda, altra formazione che come il Fortuna Dusseldorf sembra destinata quest’anno a lottare per la salvezza.

5 – Luka #Jovic (20 years, 300 days) is the youngest player to score 5 goals in a #Bundesliga game and the first @eintracht_eng player to do so. Party. #SGEF95 — OptaFranz (@OptaFranz) October 19, 2018

