Busio Venezia: ufficiale l’acquisto dello statunitense classe 2002

Il Venezia comunica l’acquisto a titolo definitivo di Gianluca Busio, centrocampista statunitense: la nota ufficiale

Il Venezia ha acquistato Gianluca Busio: ecco il comunicato ufficiale.

«Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con lo Sporting Kansas City per il passaggio in arancioneroverde del giocatore Gianluca Busio.

Il centrocampista americano classe 2002 ha sottoscritto con il club un contratto che lo legherà al Venezia FC fino al 30/06/2024.

Sottoscrivendo un contratto MLS Homegrown Player con il Kansas City all’età di 15 anni, il centrocampista originario della Carolina del Nord è divenuto il secondo più giovane giocatore nella storia della MLS. Dal suo debutto in MLS, avvenuto nel luglio 2018, Busio ha collezionato 70 presenze totali con 8 gol e 9 assist, affermandosi come uno dei talenti emergenti del calcio americano.

Con la maglia del Kansas City, Busio ha contribuito in maniera decisiva al primo posto nella regular season 2020, confermandosi ad alti livelli anche nella stagione 2021 nella quale ha disputato 13 partite da titolare collezionando 2 gol e 3 assist, divenendo inoltre il giocatore più importante della squadra per minuti giocati (1.152), occasioni da gol create (20), contrasti vinti (22), duelli vinti (76) e recuperi (97).

A livello internazionale, dopo aver rappresentato gli Stati Uniti ai livelli Under 15, Under 17 e Under 20, Busio ha ottenuto la sua prima presenza con la nazionale maggiore il mese scorso nella CONCACAF Gold Cup 2021, nella quale ha collezionato sei presenze totali nel torneo, compresa la finale vinta contro il Messico.

Benvenuto Gianluca».