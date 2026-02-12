Bye bye Juve, ormai se lo fregano loro: per Spalletti è una batosta

Spalletti rischia di perdere un giocatore fondamentale per la Juve: sono pronti a fregarlo ai bianconeri senza spendere un euro.

Dopo la batosta subita a Bergamo in Coppa Italia e il pareggio raggiunto in extremis contro la Lazio in campionato si è parlato tanto dell’assenza di un centravanti in grado di capitalizzare le tante occasioni create dalla Juventus.

I tifosi sono molto contrariati dal fatto che la dirigenza bianconera, nello scorso calciomercato invernale, non sia riuscita a garantire a Spalletti un nuovo bomber: con un Mateta, un Icardi o un Kolo Muani forse entrambi i match avrebbero preso un’altra piega.

Tuttavia, nonostante l’ottimo lavoro fin qui svolto dal tecnico di Certaldo, l’impressione è che questa Juventus abbia problemi non solo in attacco. Anche il reparto arretrato non trasmette troppe sicurezze, specialmente quando Spalletti è costretto a effettuare delle rotazioni.

Ecco perché Comolli, Chiellini e Ottolini stanno sondando il mercato per cercare di trovare un altro centrale difensivo di grande spessore da affiancare a Gleison Bremer. La Juve è molto attenta soprattutto ai parametri zero: il bilancio non è florido e per questo la dirigenza bianconera sa bene l’importanza di mettere a segno colpi che non prevedano l’esborso per il cartellino o che siano comunque low-cost.

Bye bye Juve, la beffa è servita: se lo prendono gratis

Non a caso il primo nome sul taccuino dei vertici juventini è quello di Marcos Senesi. Il 28enne difensore del Bournemouth e della Nazionale argentina ha già fatto sapere al club inglese che non rinnoverà il proprio contratto in scadenza il prossimo giugno.

Bye bye Juve, la beffa è servita: si prendono Senesi – Calcionews24.com (Instagram Marcos Senesi)

Senesi si prepara a lasciare le ‘Cherries’ dopo quattro stagioni per fare il grande salto in un top club europeo. La Juventus è tra le squadre più interessate ma la concorrenza è agguerritissima: secondo quanto riportato dal sito Fichajes.net ci sono almeno altri due club pronti a offrire a Senesi un ingaggio super.

Il Chelsea lo segue già da qualche tempo: i Blues hanno potuto osservarlo spesso da vicino nei match di Premier League e si sono convinti che il giocatore possa essere davvero il rinforzo giusto per alzare il livello in difesa.

Oltre ai londinesi c’è però anche il Barcellona, che pare possa contare sulla preferenza espressa dal giocatore: Senesi, infatti, ha un debole per i blaugrana, una maglia indossata da fenomeni argentini come Messi e Maradona, senza dimenticare Mascherano, Riquelme, Saviola, Gabriel Milito e altri ancora.

La Juve, per non farsi fregare, deve cercare di stringere i tempi: se lo augura anche Spalletti, che vede in Senesi il profilo perfetto per la retroguardia della sua Juve.