Cabal Juventus, quando rientrerà il difensore a disposizione di Spalletti? Le ultimissime sulle condizioni del giocatore bianconero

Cabal Juventus, buone notizie per il difensore bianconero. Rientrerà a contro la Fiorentina. Una novità positiva per Spalletti

Luciano Spalletti può finalmente tirare un sospiro di sollievo: l’infermeria della Juventus comincia a svuotarsi e, in vista della trasferta di Firenze contro la Fiorentina del 22 novembre, il tecnico ritrova un elemento fondamentale per la sua difesa. Come confermato da Sky Sport, Juan Cabal è completamente recuperato dall’infortunio e torna a disposizione del gruppo. L’esterno colombiano, che ha lavorato intensamente alla Continassa durante la sosta, rappresenta un rinforzo prezioso per la squadra bianconera.

Il ritorno di Cabal è particolarmente significativo, considerando la durata del suo stop. Il terzino sudamericano è stato costretto ai box dalla partita di Champions League contro il Villarreal dello scorso 1° ottobre, quando una lesione di medio grado alla coscia lo aveva costretto a uscire prematuramente dal campo. Da quel momento, la Juventus ha dovuto fare i conti con una coperta corta sulle corsie laterali, adattando giocatori come Andrea Cambiaso o addirittura Weston McKennie a ruoli non abituali. Il rientro di Cabal , unito a quello di Lloyd Kelly, permette a Spalletti di tornare ad avere opzioni difensive più solide e specializzate.

In questi giorni di sosta, il tecnico bianconero sta sfruttando il tempo per lavorare sul cambio modulo. L’obiettivo è consolidare il passaggio alla difesa a quattro e implementare il suo amato 4-3-3. Per attuare questa trasformazione tattica, la presenza di terzini di ruolo è fondamentale: in questo senso, il recupero di Cabal Juventus è determinante, in quanto consente a Spalletti di affidarsi a un giocatore esperto sulla fascia sinistra, ridando equilibrio e sicurezza al reparto arretrato.

L’inserimento di Cabal nella formazione titolare permetterà inoltre di ridefinire il centrocampo. Il passaggio al 4-3-3 libererà Teun Koopmeiners dai compiti difensivi eccessivi, consentendogli di giocare più avanti nel suo ruolo naturale di mezzala d’assalto. In sintesi, il rientro di Cabal rappresenta il primo tassello concreto della nuova Juventus “spallettiana”, pronta a rimettere ordine tattico e continuità nel reparto difensivo, ma anche a creare nuovi equilibri in mezzo al campo.

Il recupero di Cabal non solo rafforza la difesa, ma segna anche un momento di svolta nella stagione della Juventus: dopo settimane di emergenza, Spalletti potrà finalmente lavorare con la squadra al completo, pianificando tattiche e rotazioni con maggiore tranquillità. La presenza del colombiano sarà decisiva per affrontare la ripresa del campionato e i prossimi impegni europei.