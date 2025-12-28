Cagliari, la squadra di Pisacane subito in campo per preparare la sfida contro il Milan: le ultime sugli infortunati

Cagliari, la squadra di Pisacane è ritornata subito in campo per preparare al meglio la sfida contro il Milan. Il punto sull’infermeria

Il Cagliari non perde tempo e subito dopo il brillante successo esterno contro il Torino è tornato a lavorare con intensità sull’Isola. Rientrati in serata, i rossoblù si sono ritrovati già nella mattinata al CRAI Sport Center per avviare la preparazione alla prima sfida ufficiale del 2026, in programma sabato 2 gennaio all’Unipol Domus contro il Milan. Una partita di grande prestigio che rappresenta un banco di prova importante per la squadra guidata da Fabio Pisacane, chiamata a confermare i segnali positivi mostrati in Piemonte.

La vittoria contro il Torino ha restituito fiducia all’ambiente, ma lo staff tecnico del Cagliari ha scelto di mantenere alta la concentrazione e la continuità nel lavoro. Nessuna giornata di riposo, quindi, con l’intera settimana impostata per ottimizzare i dettagli tattici e fisici in vista del confronto con i rossoneri. L’obiettivo è presentarsi al match con una squadra pronta e lucida, sia sul piano mentale sia su quello atletico.

La seduta odierna ha seguito un programma calibrato in base alle energie dei singoli giocatori. Chi ha disputato gran parte del match contro il Torino ha svolto esercizi di scarico, mentre il resto del gruppo ha affrontato una sessione completa composta da attivazione iniziale, esercitazioni tecniche e possessi palla. La fase finale ha visto una partita a ranghi ridotti in spazi stretti, utile per mantenere intensità e concentrazione, seguita da un lavoro aerobico per migliorare resistenza e brillantezza fisica.

Buone notizie arrivano dall’infermeria del Cagliari. Juan Rodríguez e Yerry Mina hanno lavorato in maniera parziale con il gruppo, segnali positivi di un rientro graduale nei meccanismi della squadra. Programma personalizzato invece per Zé Pedro, monitorato costantemente dallo staff medico, per valutarne la disponibilità in vista del match contro il Milan.

Il percorso di avvicinamento proseguirà senza sosta. Domani pomeriggio è previsto un nuovo allenamento, con intensità crescente nei giorni successivi, mirato a far trovare al Cagliari la condizione ottimale per affrontare una gara che può rappresentare uno snodo cruciale della stagione. La sfida contro il Milan non sarà solo un test di qualità tecnica e tattica, ma anche un’occasione per consolidare fiducia, mentalità e coesione di un gruppo desideroso di continuare a crescere e ottenere risultati importanti davanti al proprio pubblico.